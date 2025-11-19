元ギャルママモデルの日菜あこが18日に自身のアメブロを更新。コーヒーや輸入食品などを取り揃える『カルディコーヒーファーム』で購入した商品を絶賛した。この日、日菜は「カルディでめちゃ美味しい『おつまみ』」を発見したと報告し「トリュフ風チーズディップ」を写真とともに紹介。「これまじで美味しい！！」と切り出し「中にクリームチーズみたいなのが入ってるんだけどトリュフ香ってチーズが旨みたっぷりで止まらんしワイ