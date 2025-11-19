KDDIは、povo2.0のユーザーやJ:COM MOBILEなどのau回線利用のMVNOユーザー向けに「RCS」を提供する。提供開始日は12月16日以降。 「RCS」は、電話番号だけでメッセージや写真、動画などが送受信できるメッセージサービス。Androidでは「Google メッセージ」アプリ、iPhoneでは「メッセージ」アプリで利用できる。本サービスへの申し込みは不要。 利