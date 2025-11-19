プレミアリーグのブライトンが、レアル・マドリードに所属するスペイン人FWゴンサロ・ガルシアに関心を寄せているようだ。18日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。現在21歳のゴンサロはレアル・マドリードの下部組織出身で、2023年11月にトップチームデビューを飾った。以降はBチームであるカスティージャで得点を量産し、今夏にアメリカで開催されたFIFAクラブワールドカップ2025では6試合で4ゴール1アシストを記