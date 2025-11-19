スペイン代表FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）が、同国史上初の大記録を打ち立てた。18日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。FIFAワールドカップ26欧州予選・グループEの最終節が行われ、スペイン代表はトルコ代表と対戦した。試合は開始早々の4分にダニ・オルモの得点でスペイン代表が先制に成功。立ち上がりにスコアを動かしたホームチームだったが、前半終了間際の42分に追いつかれると、54分