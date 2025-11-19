近畿地方は、今季１番の強い寒気の影響で各地に冬の便りが届きました１１月１９日朝、山頂付近が雪化粧したのは滋賀県と岐阜県にまたがる標高１３７７ｍの伊吹山です。彦根地方気象台は、１９日朝伊吹山の初冠雪を発表しました。平年より１日早く、去年１２日早い観測です。また琵琶湖の西岸の比良山の初冠雪も発表されています（平年より２日早く、去年と同じ）。一方、兵庫県養父市のハチ高原スキー場では、約１０ｃｍ