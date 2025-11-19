All About ニュース編集部は、2025年11月6〜7日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、男性アイドルグループ「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、Snow Manで「イケメンだと思うメンバー」ランキングを発表します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：ラウール／57票最年少メンバーのラウールさんは、日本人の母とベネズエラ人の父を持つハーフで、まるで彫刻のような中世的な顔立ちと卓越した