ソフトバンクは、ワイモバイルオンラインストアでソフトバンク認定中古品の「iPhone 14」を発売した。価格は7万9200円～。 ワイモバイルオンラインストアでの価格は、128GBモデルが7万9200円。256GBモデルが8万7120円。他社からのMNPまたは新規契約で、128GBモデルは4万3200円、256GBモデルは5万21120円で購入できる。いずれも「シンプル3 M/L」の契約が必要となる。 ソフトバンク認定中古品は、専門業者によ