大阪・関西万博のアンゴラ館の工事を無許可で請け負ったとして書類送検された下請け会社の社長らに対し、大阪簡易裁判所は罰金３０万円の略式命令を出しました。大阪・鶴見区の「一六八建設」の社長（４８）や元経理担当（５０）ら３人は、建設業に必要な許可を得ずに万博のアンゴラ館の工事を約１億２０００万円で請け負い工事をした建設業法違反の疑いで書類送検されました。大阪区検は、１０月３１日付けで社長ら３人を略