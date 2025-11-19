手みやげにまつわる本を多数執筆している文筆家の甲斐みのりさんに聞く、東京駅で買えるばらまき手みやげ。「東京駅構内のグランスタ東京は、定番に加えて、数か月おきに最新のものも登場するので、お菓子の流行チェックにピッタリなんです」。自分用にも買いたくなる、珠玉の名品がズラリ！義務として捉えずに趣味感覚で楽しんで職場や趣味仲間といった複数の相手に渡す手みやげと、1人に渡すおみやげでは選ぶ基準が異なるもの。