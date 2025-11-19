熊本県の木村知事は、11月24日に台湾を訪れ、10月に菊陽町で第2工場の建設が始まったTSMCの本社を訪問すると明らかにしました。 【写真を見る】熊本県知事 24日の台湾企業誘致セミナーに合わせてTSMC本社訪問へ「第2工場着工のお礼」「渋滞対策の報告」 これは19日の定例会見で明らかにしたものです。 木村知事はこれまで、台湾の半導体関連企業の集積を促進するため、24日に県が台北市で開く企業誘致セミナーで