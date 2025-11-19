【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）【映像】久保建英の「神ノールックパス」日本代表MFの久保建英が、ノールックパスでチャンスメイク。ファンが驚愕している。サッカー日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表を3−0で撃破。14日のガーナ戦に続いて右シャドーで先発した久保は、4分にクロスからMF鎌田大地の先制点をアシストするなど、序盤からキレの動きを見せた。