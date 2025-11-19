寒気の影響で岐阜県飛騨地方では各地で雪が降り、高山の市街地周辺では初雪となりました。 【写真を見る】岐阜･高山の市街地周辺で初雪 白川郷はうっすら雪化粧 東海地方は今季一番の冷え込みで12月並みの寒さに 合掌造りで知られる世界遺産の白川郷では、きのうから断続的に雨や雪がふり、けさ、茅葺き屋根の上がうっすらと雪化粧。雪で真っ白になった山のふもとは、紅葉が見頃を迎え、秋と冬が入り混じる景色が広がっていまし