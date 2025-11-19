ロッテは19日、2026年の春季キャンプの日程を発表した。サブロー監督は球団を通じて、「厳しいキャンプになることは間違いないです。基本的には今回の秋に近いものにはなると思います。ただ春は、秋とは意味合いが違う部分があります。練習試合も沢山、予定していますし、量はもちろん、質もしっかりと意識しながら選手たちには競争をしてもらいたいと思います」とコメントした。▼ 一軍一次都城キャンプ（宮崎県都城市運動