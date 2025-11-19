19日朝の熊本県内は各地で今シーズン一番の冷え込みとなった所が多く、氷点下の寒さとなった阿蘇地方では氷が張りました。 【写真を見る】「雪の結晶が氷上に」阿蘇市で－0.2℃と冬日に各地で今季1番の冷え込み熊本 今朝の県内は上空の寒気の影響で気温が下がり、最低気温が阿蘇市乙姫で－0.2℃と冬日になったほか、熊本市で5.2℃と12月上旬並みの気温となりました。 標高約1100ｍの草千里では、水たまり