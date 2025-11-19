BTSメンバーに対する日本ファンの度を越えた犯罪行為に非難が集中している。【画像】日本人女性、BTS・JINに“強制キス”ソウル龍山（ヨンサン）警察署は11月19日、JUNG KOOKの自宅に何度も不法侵入しようと試みた50代の日本人女性A氏を、住居侵入未遂の容疑で立件前調査していると明らかにした。警察によると、A氏は11月12日から14日の間、JUNG KOOKの自宅玄関のロック装置を複数回操作したという。彼女がすでに帰国したかどうか