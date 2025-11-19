大分市で18日に発生した大規模な火災は、おそよ18時間が経った今も鎮火に至っておらず、1人の安否がわかっていない。記者：今日の朝早い時間帯までは白く濃い煙が現場付近を覆っていましたが、この時間は煙の勢いは少し落ち着いてきた印象です。県の防災ヘリが上空からも放水するなど対応していますが、鎮火の情報はまだ入っていません。近所の方の話では、昨日の夜は「ゴーゴー」と音を立てるほど風が吹いていたようで、燃え広が