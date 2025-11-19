きょうは日差しが暖かいものの、日中も気温はあまり上がらないでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜などで14℃ 夜の冷え込みに注意 青空は広がり洗濯日和に 愛知･岐阜･三重の天気予報（11/19 昼） 正午前の名古屋市内、雲は出ていますが朝から晴れています。この時間の気温は11.8℃で、日差しの暖かさはあるものの、日陰では肌寒く感じる気温となっています。 きょうは午後も青空の広がる所が多いでしょう。晴れ