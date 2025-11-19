19日（水）午後は天気が回復しても冬の寒さが続くでしょう。＜19日（水）の天気＞冬型の気圧配置は西からゆるんできています。日本海側の雪や雨の範囲は狭まり、午後はやむところが多くなるでしょう。太平洋側は晴れますが、九州ではにわか雨があるかもしれません。空気が乾燥しますので、火の元には十分注意してください。全国的に冷たい空気が残り、天気にかかわらず冬の寒さになりそうです。＜予想最高気温（前日差）＞全国的に