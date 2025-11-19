タレントの千秋（54）が19日までにThreadsを更新。声優として新たに芸能事務所と業務提携を結んだことを報告した。千秋は「この度、わたくし千秋は、声優のお仕事をもっと頑張るために、声のみ預かりという形で、アトミックモンキーさんと業務提携をすることになりました」と報告。「色んなことに挑戦する中で、改めてしっかりやっていきたいなと思ったことが、声優というお仕事でした。新しい場所で学びながら、声優やナレーショ