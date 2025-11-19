【モデルプレス＝2025/11/19】元テレビ東京で、現在はフリーとして活動する大橋未歩アナウンサーが11月18日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題が集まっている。【写真】元テレ東アナ「プロの域」彩り豊かな手料理12選◆大橋未歩、手作り料理一挙公開大橋は「とにかく節約しているのでひたすら自炊」とつづり、過去に作った料理写真のコラージュを投稿。色とりどりの野菜や卵、肉を入れたバランスの良い食事を披露した