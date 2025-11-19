ロンドンを駆ける布袋寅泰にファン歓喜ギタリストの布袋寅泰さんは2025年10月7日、インスタグラムを更新し、ロンドンの街を愛車で走る様子を投稿しました。ファンからはその姿に多くの称賛が寄せられています。布袋寅泰さんの小さな高級外車って？（Photo：時事通信フォト 画像はダンヒルの創業１３０周年祝賀パーティーにて）投稿には「Driving in London」というコメントとともに、オープンルーフのMINIを操る姿が話題を呼ん