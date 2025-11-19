韓国スポーツメディア「SPOTV」（ウェブ版）は2025年11月19日、サッカー韓国代表の特集記事を公開し、18日に対戦したガーナ代表オットー・アッド監督（50）の試合後の発言を「衝撃発言」と報じた。「日本はどのチームが来ても勝てる強豪だと感じる」 韓国代表は18日、ソウルワールドカップ（W杯）競技場でガーナ代表と国際親善試合を行い、1−0で勝利した。 26年北中米W杯に向けての貴重な強化試合は、韓国サッカーファンの注目を