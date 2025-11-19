この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、しましまのねこ🐾3y(@ebinoosushi_da)さんの投稿した育児絵日記です。子どもに薬を飲ませるのは一苦労ですよね。しましまのねこさんが3歳の娘さんに薬を飲ませようとすると、大胆な言い訳を始め…？薬を飲ませたい母親と、どうしても飲みたくない娘さん。親子の攻防を描いた育児絵日記が、注目を集めました！ 「知らない人にもらったらだめだから