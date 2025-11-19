卓球「ノジマＴリーグ」の男女１２チームの話題をお届けする「ＴリーグＮＥＷＳ」第４回は、女子の九州カリーナをピックアップ。今月４日、地元・福岡県出身の石田心美（１４）の新加入が決まった。九州が中学生と契約を結ぶのは初めて。昨夏パリ五輪女子シングルス銅メダルで憧れの先輩・早田ひな（２５）＝日本生命＝の背中を追う石田が、初参戦の心境や将来の夢を語った。九州の次代を担うホープが憧れの舞台に立つ。石田は