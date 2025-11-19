ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１９日、都内で行われた「木下グループ」のＣＭ第２弾制作発表会に出席した。ロバーツ監督は今季を振り返り「山本は昨年はメジャーリーグ１年目でマネジメントを慎重にした。今年は本当に大きく成長してくれたのかなと思う。彼を挑戦させることを意識して成長した。朗希は１年目で若い選手で山本とはマネジメントは違ったけど成長してくれたと思う。（大谷は）４度目のＭＶＰだった