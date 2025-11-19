18日夜、北九州市小倉北区で飲酒運転の集中取締りが行われました。 ■警察官「こんばんは、小倉北警察署です。飲酒検問をしています。」北九州市小倉北区の通称・小文字通りでは、18日午後8時半から警察官およそ20人が飲酒検問を行いました。 対象となったのは自動車625台と自転車44台で、飲酒運転による検挙者はいなかったということです。福岡県内の飲酒運転の検挙数は、ことし1月から9月末までで2267件と、去年の同じ時期