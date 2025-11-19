ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１９日、都内で行われた「木下グループ」のＣＭ第２弾制作発表会に出席した。ロバーツ監督は佐々木朗希投手（２４）の来季の起用法について問われると「来季は先発を予定している。週に１度の登板を予定している。健康であって欲しいし、力強さを維持して欲しい」と明言。今季は先発で開幕を迎えたが、５月に右肩痛で離脱し、９月からは救援に転向していた。ロバーツ監督は昨年も