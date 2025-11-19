資料 高松市の居酒屋などで、同意なく20代の女性にわいせつな行為をしたとして、香川県三木町の警備業の男（60）が19日、不同意性交等の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は11月4日午後6時40分ごろから午後8時15分ごろまでの間、高松市の居酒屋の個室と雑居ビルの階段で、同意がないのに20代の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。 女性からの被害届を受けて警察が捜査し、容疑が強まったとして