B'zの最新アルバム『FYOP』が、19日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得した。【画像】B'zニューアルバム『FYOP』＜CD+メタルスマートフォンスピーカー＞週間ポイントは、前作『FRIENDS III』（2021年12月20日付）の週間13.2万PT（132,263PT）を上回る17.9万PT（178,523PT）を記録。2018年12月24日付よりスタートした同ランキングにおいて、自身通算3作目の1位獲得となった。本作は、同日付の最新