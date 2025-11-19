千葉ロッテマリーンズは19日、来春のキャンプ日程を発表した。1軍は1次キャンプが宮崎県都城市の都城運動公園野球場で来年2月1日から11日まで（休日4、9日）、2次キャンプは沖縄県糸満市の西崎運動公園で2月13日から23日まで（休日16）。2軍は1次キャンプが沖縄県石垣市の中央運動公園で2月1日から12日（休日4、9日）、2次キャンプが宮崎県都城市の都城運動公園野球場で2月14日から23日（休日16、20日）となっている。サブロ