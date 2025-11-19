｢ハイアット リージェンシー 京都｣では、2025年12月14日(日)までの土･日･祝日限定で秋の恵みを味わう｢オータム アフタヌーンティー｣が地下1階の日本料理･東山で開催中です。秋の味覚の芋･栗･南瓜を贅沢に使ったスイーツやセイボリーがティースタンド＆ブッフェの両方で楽しめます。開催期間が終了間近なので、気になった人は早めの予約をおすすめします。 秋を代表する味覚を味