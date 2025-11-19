トランプ大統領はサウジアラビアのムハンマド皇太子とホワイトハウスで会談し、皇太子の関与が指摘されている2018年の記者殺害事件について「皇太子は何も知らなかった」と擁護しました。アメリカトランプ大統領「彼（皇太子）は何も知らなかった。それ以上は言わない、ゲストを困らせる必要はない」トランプ氏は18日、アメリカの情報機関がムハンマド皇太子が承認していたと結論付けているサウジアラビア人記者・カショギ氏の殺