ももいろクローバーZの佐々木彩夏さんが19日、たまごっち30周年発表会『たまごっち ふぁくとり〜』内覧会に登壇しました。【写真を見る】【ももクロ・佐々木彩夏】たまごっち30周年「母性本能はこれで養った」来年30歳を目前に抱負「年相応のピンクが似合う女性に」佐々木さんは、たまごっちと同じ年の1996年生まれ。小学校低学年の時にサンタさんから贈られたといい、“クリスマスモデルの２台セットのやつ（プレゼントしてもらっ