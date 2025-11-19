日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーら3人が、仲間を車の中に監禁したなどとして警視庁に逮捕されました。薬物などへの関与を禁止する、グループ内の規約をめぐるトラブルがあったとみられています。逮捕監禁などの疑いで逮捕されたのは、スカウトグループ「ナチュラル」の山阪恵斗容疑者（26）ら3人です。山阪容疑者らは今年6月中旬、当時メンバーの男性（26）に「なんで連絡ばっくれてるんだよ」「携帯電話