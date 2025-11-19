新潟県の東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働について、花角英世知事が容認する意向を関係者に伝えていたことがわかった。近く最終的な判断を表明する。１２月２日開会の県議会に関連補正予算案を提出し、可決されれば国に判断を伝える。再稼働に必要な「地元同意」の手続きが完了する。複数の関係者への取材でわかった。再稼働を巡っては、立地自治体の柏崎市と刈羽村はおおむね容認の姿勢を示しており、知事の判断が焦点に