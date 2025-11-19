愛知県警本部＝名古屋市中区携帯電話会社のシステムに不正ログインし通信回線を契約したとして、愛知県警は19日までに、不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺の疑いで愛媛県新居浜市の高校生（18）を逮捕した。対価を支払いクレジットカード情報を不正に入手したとして割賦販売法違反の疑いで神奈川県平塚市の高校生（17）も逮捕した。県警は回線が神奈川の高校生を通じて犯罪組織に転売されたとみて調べている。愛媛の