現場に向かう山道に入る警察官ら＝19日午前10時45分、福岡県八女市福岡県八女市で18日に起きた小型航空機の墜落事故で、県警は19日、乗員とみられる3人の遺体を山中の現場から搬出し、身元確認を急ぐ。18日午前に佐賀空港を離陸し京都市や神戸市の男性3人が乗っていたとみられる機体が救難信号を発信しており、国土交通省は墜落したとみて航空事故に認定していた。運輸安全委員会は航空事故調査官2人を指名。19日午後、佐賀空