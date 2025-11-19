19日朝、秋田市千秋矢留町や大町など市の中心部で相次いでクマが目撃されました。敷地内でクマが確認された令和高校は臨時休校となっています。市街地をゆっくりと歩く1頭のクマ。19日午前7時半ごろ、秋田中央警察署のすぐそば、旭川にかかる一丁目橋のたもとで防犯カメラがとらえました。人や車を警戒する様子は見られず、その後、通称竿燈大通り方向へと移動していきました。秋田中央警察署の調べによりますと、19日午前7時半ご