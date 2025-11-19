「実家の蔵から……気持ち悪いけど中に何か入っているようなので開けてみよう」【写真】包みを解くと、この箱が…さらにその中にそんな一文とともに投稿された、不気味な箱の写真。継ぎ目がなく、まるで封印された呪物のようにも見えるその箱に、SNSでは、「コトリバコだから開けちゃダメ」「封印されてる呪物？」「地獄の門を開けるやつ」と、恐怖と笑いが入り混じったコメントが相次ぎました。しかし後に明かされたその正体は…