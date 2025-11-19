飼い主の手に一斉に乗ってくるカエルたちの動画が、人に慣れすぎていると話題だ。【動画】わらわらと…手乗りカエルがかわいいカエルたちが暮らす飼育ケースの前に飼い主が手のひらを差し出すと、モチモチつやつやのカエルたちが大集合！慌てた様子で4匹も集まり、飼い主の手のひらに必死によじのぼっている。中には落ちそうなところ必死に手にしがみついているカエルも。カエルと飼い主の絆が分かる動画は2.3万いいねを獲得。大き