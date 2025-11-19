19日朝、潟上市の金足農業高校に近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、19日午前7時半ごろ、潟上市天王字追分の市道を車で走っていた30代の男性が、道路を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチです。金足農業高校まで約200メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。