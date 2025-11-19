私はナツメ。夫のカズキとのあいだには幼稚園に通う娘が2人（年長のハナ、年少のリン）います。近くに住む義母宅へひとりで行くようになったカズキ。しかし用事が済むとすぐに帰宅してくるようになりました。もっとゆっくりすればいいのにと言うと、カズキはどこか渋り顔。どうやら義母と2人きりだと気まずいようなのです。認知症予防や親孝行の話をしても、「近くに住んでるから大丈夫」とぶっきらぼうに返すだけ。義母はカズキと