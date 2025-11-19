9月の「パナソニックオープン」にて初優勝を果たし、現在賞金ランキング19位と、自身最高順位でシーズン終盤戦を戦う勝俣陵。そんな彼でさえ悩みがある。あす開幕する「ダンロップフェニックス」の練習場で繰り返し同じ練習をし続けていたので、本人に話を聞いた。【連続写真】ダウンスイングからインパクトで左肩がスティックに当たる！勝俣陵の練習風景&ドライバースイング◇勝俣が行っていたのは、アドレスしたときに左肩