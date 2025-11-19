¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢»öÁ°¾ðÊó¡þ18Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¿ÍÀ¸½é¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤«¤é¤ï¤º¤«12»þ´Ö¸å¡£»³²¼ÈþÌ´Í­¤Î»Ñ¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤ÎÄ«7»þ¤«¤é18¥Û¡¼¥ë¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¤ò¥é¥¦¥ó¥É¡£¥«¡¼¥È»ÈÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ï¼«¤é¤ÎÂ­¤ÇÊâ¤­¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É½¾ð¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¥³¡¼¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¡Ú¥Õ¥©¥È½¸¡ÛÇ¯´Ö¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ªÁ°Ìë¤Î¤³¤È¤ò»×