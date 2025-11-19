県内は寒気の影響で19日も冷え込み長崎市など8つの地点で今シーズン最低気温を観測しました。 けさの長崎市ではコートや、マフラーなど冬物の衣類を身に着けた人の姿が多くみられました。 日本付近は西高東低の冬型気圧配置ととなっています。 県内各地のけさの最低気温は雲仙岳で4.3℃長崎市で8.8℃など8つの地点で今シーズン最低を観測しました。 ウェザーニューズ