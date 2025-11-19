東海3県は19日、各地で今シーズン一番の冷え込みとなり、伊吹山では去年より12日早い初冠雪が観測されました。街の人ら：「寒いです。朝、外に出るのが億劫になるぐらいの感じでした」「今日は厚着していて、4枚着ています。これでもめちゃくちゃ寒いです」東海3県は冬型の気圧配置が強まった影響で、最低気温は名古屋で5.6℃、岐阜で4.7℃など概ね12月上旬並みで、今シーズン一番の冷え込みとなりました。日中