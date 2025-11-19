俳優・矢田亜希子（46）が18日、自身のインスタグラムを更新。クールでスタイリッシュな秋のモノトーンコーデを披露した。【写真】「カッコイイ!!」「スタイル抜群」レザージャケット×フード付きパーカーで決めた“秋コーデ”の矢田亜希子矢田は、黒のレザージャケットに、グレーのフード付きパーカーを合わせた、カジュアルながらもハードな印象のスタイル。ボトムスには黒のパンツにロングブーツを合わせ、全身をモノトーン