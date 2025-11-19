俳優の藤田朋子（60）が18日、自身のインスタグラムを更新。自身が出演するTBS系長寿ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』の令和版の新作放送で、藤田演じる長子の娘・日向子を演じる大谷玲凪（29）と“懐かしの衣装”をまとった2ショットを披露した。【写真】「これこれ！」「本当の親子みたい」懐かしの『渡鬼』衣装に袖を通した藤田朋子＆大谷玲凪の2ショット1990年にスタートした『渡る世間は鬼ばかり』は、橋田壽賀子さん脚本に