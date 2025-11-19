◇NBAレイカーズージャズ（2025年11月18日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズは18日（日本時間19日）に本拠地でジャズと対戦。チームの“大黒柱”であるレブロン・ジェームズ（40）がケガから復帰。スタメンとして今季初戦に臨む。レブロンは今年の12月30日で41歳を迎える。今季で23年目のシーズンになるが、7月下旬から8月初旬のコート練習で座骨神経痛のケガを負った。そのため23年のキャリアで初めて開