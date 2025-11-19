●1000万超えのNetflixでも生まれていない国民的ヒット 11月1日スタートの有料動画配信サービス「DOWNTOWN＋」の加入者が50万人を突破したと報じられた(スポーツ報知、11月13日付)。ネットメディアはおおむね「好発進」というポジティブなムードで取り上げ、なかには「100万人突破」を有力視するものや、テレビ局とバラエティの危機をあおるような記事も少なくない。しかし、そもそも50万人や100万人とはどんな段階の数字なのか。